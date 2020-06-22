حقيقة إصابة نجل نجم الزمالك بفيروس كورونا

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك حقيقة الأخبار المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص إصابة نجل اللاعب محمد عبد الشافي للإصابة بفيروس كورونا المستجد.





ونفى أسامة ما تردد خلال الساعات القليله الماضية عن إصابة نجل محمد عبدالشافي لاعب الفريق بفيروس كورونا.





وأضاف أسامة أن الصورة المنتشرة علي صفحات السوشيال ميديا لطفل يخضع لفحوصات ليست صورة نجل عبدالشافي، مشيرا إلى أنه تواصل مع اللاعب وأكد له أن ابنه متواجد بالمنزل وبصحة جيدة وكذلك جميع أفراد أسرته ، معربا عن استيائه مما نشر .





وشدد طبيب الفريق على أنه يتابع حالة اللاعبين بشكل يومي والجميع بصحة جيدة .



