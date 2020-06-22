خاص.. مفيد فوزي يكشف عن القيمة الكبيرة للسندريلا سعاد حسني.. وهذا سبب عدم إعلان العندليب زواجهم

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كشف المحاور الكبير مفيد فوزي، عن القيمة الكبيرة للسندريلا الفنانة الكبيرة سعاد حسني، للأجيال الجديدة.



وتواصل "الفجر الفني" مع المحاور الكبير مفيد فوزي، لمعرفة سعاد حسني، عن قرب وللأجيال الجديدة.



وقال مفيد فوزي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "لا يمكن إختذال العظيمة المتمكنة سعاد حسني، في قصة حبها للعندليب، فقد تمنت أن يعلن الزواج، ولكنه لم يعلنه وآثر فنه على إعلان الزواج".



وتابع: "عندما غابت فاتن حمامة، 4 سنوات عن مصر بسبب صلاح نصر، ورجاله لها عادت كانت أول ما طالبت أن ترى فيلمًا لسعاد حسني، "زوجتي والكلب" وقد ذهبنا سويًا بحكم صداقتي بـ"فاتن" إلى سينما في العباسية، وكانت قبل نهاية الفيلم تركب سيارتها وقالت نصًا: "فيها فطنة"، وعندما تقول فاتن حمامة، ذلك فهو اعتراف عظيم لفنانة عظيمةط.



وأضاف: "سعاد حسني، أعطت الغناء مزاجًا مختلفًا وموسيقى وظلت تردد أغانيها، ولكن من ورائها فهم مقاسات صوتها هو صلاح جاهين".



واشار أن: "سعاد حسني، كان يراهن عليها كل من حسين كمال، ومحمد خان، ومن أجمل أعمالها فيلم "موعد مع العشاء" ومن أعظمها،بغض النظر من شهرة "خلي بالك من زوزو".



واختتم مفيد فوزي، حديثه قائلًا: "سعاد حسني، هي الممثلة الأولى التي لم نكن نعلم بقيمتها وهي حية لأن ينقصها تمامًا الذكاء الإجتماعي".

