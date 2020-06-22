الصحة العالمية: العالم سجل أمس أكبر عدد إصابات يومية بكورونا





أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الاثنين، أن العالم سجل يوم أمس الأحد أكبر عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" منذ ظهور الفيروس.





وقال المدير العام لمنظمة الصحة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس" إن "العالم سجل أكثر من 183 ألف إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، وهو الأكبر في يوم واحد منذ ظهور الوباء"، مضيفاً أن "التحدي الكبير التالي هو زيادة انتاج وتوزيع ديكساميثازون، وهو أول عقار يثبت فعالية في تقليل مخاطر الوفاة بين الحالات الحرجة من مرضى فيروس كورونا".





وأظهر موقع "worldometers" الذي يعنى بمتابعة إحصائيات تفشي فيروس كورونا، تخطي عدد الإصابات بالفيروس تسعة ملايين حالة بأنحاء العالم، الاثنين، في وقت تواجه فيه البرازيل والهند ارتفاعا في عدد المصابين وتشهد فيه الولايات المتحدة والصين ودول أخرى متضررة بشدة بؤرا جديدة للعدوى.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,101 مليون إصابة، بينهم أكثر من 471 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,874 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.