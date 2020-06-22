في ذكرى ميلادها.. تعرف على بدايات راقية إبراهيم الفنية

Advertisements

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة راقية إبراهيم، كانت تعتبر واحدة من أجمل الوجوه في ​السينما المصرية​، وقد إمتلكت الموهبة والصوت العذب، لكنها عُرفت بحبها الشديد ​لإسرائيل​ وعدائها لمصر.



جاءتها فرصة لأن تظهر في محطة الإذاعة الأهلية التي يملكها الأديب فريد رفاعي، والتحقت وقتها بالفرقة القومية وفرقة زكي طليمات، وشاركت لأول مرة في فيلم "الضحايا" امام زكي رستم.



بعدها اكتشفتها بهيجة حافظ وأسندت لها دورًا في فيلم "ليلى بنت الصحراء" عام 1937 الذي حظي بنجاح كبير، وعرض في مهرجان برلين في عام 1939، وهو الفيلم الذي كان من المفترض أن تلعب بطولته ​ليلى مراد​ إلا انها اختلفت مع بهيجة حافظ، فبحثت الأخيرة عن ممثلة شابة تمتلك مقومات جميلة من أجل أن تلعب بطولة الفيلم.



وفي عام 1937 إلى جانب "ليلى بنت الصحراء" شاركت في فيلم "سلامة في خير" أمام نجيب الريحاني، و"الحل الأخير"، وأفلامها أيضًا "عريس من استنبول" أمام ​يوسف وهبي،​ والذي قدمت معه أيضًا "عاصفة على الريف" و"بنت ذوات".