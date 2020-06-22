جميلة البدوي ويسرا سعوف في تحدي الطبخ خلال إستضافتهما في برنامج The Insider

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:23 م
جميلة البدوي ويسرا سعوف
جميلة البدوي ويسرا سعوف
أحمد رمضان متولي

تحدث الفنانتين المغربيتين جميلة البدوي ويسرا سعوف، خلال إستظافتهما معا ببرنامج The Insider الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي، في أول لقاء لهم بعد الحجر المنزلي عن أخبار وأعمالهم خلال فترة أزمة كورونا، كما جمعهم تحدي طريف للطبخ في نهاية لقاء.

 

صرحت الفنان يسرى سعوف، أن أزمة كورونا تسببت لها في تأجيل أغنية عن الأم كما أنها لم تستطيع قضاء شهر رمضان مع العائلة ككل سنة وذلك سبب حظر رحلات الطيران، بالإضافة إلى احتفالها بعيد ميلاد لوحدها حيث أن العائلة شاركتها الإحتفال عبر تقنية الفيديو.

 

أما الفنانة جميلة البدوي التي ظهرت بوزن ناقص، كشفت أن خلال فقرة أزمة كورونا إشتغلت على حمية " نظام الكيتو ذايت " بسببه خسرت 8 كليو من وزنها، وصرحت أيضا أنها فضلت عدم طرح أي عمل خلال هته الفترة مقتصرة فقط عن إختيار الأغاني والتحضير للفترة القادمة بعد الأزمة، ومكتفية بمشاركتها بحفل العالمي OHM رفقة مشاهير العالم التي ذكرت أنها كانت تجربة رائعة.

 

وخلال نهاية لقاء جمع الفنانتين تحدي طريف للطبخ، تحت إشراف الشيف علي برجي حيث كان مطلوبا منها تحضير طبق الدجاج الزيتون، وفي أجواء من النشاط والغناء مر التحدي حيث كانت نتيجة في النهاية متعادلة حسب تقيم الشيف حيث أن جميلة حضرت الطبق بطريقة تقليدية مغربية أصيلة و يسرى قدمت الطبق بطريقة عصرية، دون أن تتفوق واحد عن الأخرى.  

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