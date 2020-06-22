أسعار الدولار تعمق الخسائر خلال تعاملات اليوم الإثنين

قامت أسعار الدولار بتعميق الخسائر خلال تعاملات اليوم الإثنين، أمام سلة العملات الرئيسية مع صعود اليورو والإسترليني بعد هبوطهما في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ترقب التطورات السياسية والأمنية في الولايات المتحدة مع بدء الحملات الانتخابية استعدادا لانتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي.





وكان الدولار استهل تعاملات اليوم على ارتفاع، مدعوماً بالمخاوف الاقتصادية والصحية بعد أن أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكبر زيادة في عدوى وباء كورونا بلغت 183 ألف حالة بالأمس.





ورغم تزايد حالات كورونا في الولايات المتحدة، ذكر مستشار البيت الأبيض أنه لا وجود لموجة ثانية من الوباء.





وبحلول الساعة 4:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.7 بالمائة إلى 1.1262 دولار، في حين استقر مقابل الين الياباني عند مستوى 106.88 ين.





فيما هبطت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 1 بالمائة إلى 1.2469 دولار، كما انخفضت أمام العملة السويسرية بنحو 0.5 بالمائة إلى 0.9477 فرنك.





وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 97.046.