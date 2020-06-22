صلاح عبدالله ناعيًا نجل "أوس أوس": "ملاك عاش 3 شهور وأكمل حياته بالجنة"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:15 م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
هبة أحمد

حرص الفنان صلاح عبدالله على مواساة صديقه الفنان محمد أسامة "أوس أوس" في وفاة نجله علي، الذي تُوفي صباح اليوم بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب صلاح عبد الله تغريدة قال فيها :"علي محمد أسامة، ملاك عاش في الأرض ٣ شهور وأراد رب العباد الذي لا رد لقضائه إنه يكمل حياته في نعيم جنته، بجد يابختك ياعلي وإدعي لأمك وأبوك يصبرهم المولى ويقدرهم على ألم الفراق، قلبي معاك ياأوس أوس يابني".

وفي سياق آخر، شارك أوس أوس شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق"، وهو بطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، إبرام سمير،وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى .

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