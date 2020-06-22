متخصص بالشأن الليبي : طرابلس غير آمنة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال خالد محمود المتخصص بالشأن الليبي إن حكومة الوفاق المدعومة من تركيا تحاول إيجاد مخرج من الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن فايز السراج التقي بوفد من القوات اخارجية وقادة ميليشيات الوفاق خارج العاصمة.

وأضاف ""محمود"، خلا مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة" صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الاجتماعات التي تمت خارج العاصمة تؤكد أن طرابلس غير آمنة والميليشيات تسيطر على الوضع.

وتابع المتخصص بالشأن الليبي أن الوقت مبكر للحديث عن مستجدات على الأرض، مشيرا إلى أن مصر ليست بعيدة عن المفاوضات والمطروح حاليا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أول أمس السبت، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.

واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.

وشدد على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.
   

وأكد على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".


وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".

وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

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