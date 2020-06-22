نابولي يصدم ليفربول بشأن كوليبالي





ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي نابولي الإيطالي رفضوا العرض الذي قدمه ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع الفريق الإيطالي.





وأفادت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية بأن بطل دوري أبطال أوروبا عرض على إدارة نابوبي مبلغ 54 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات النجم السنغالي.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن نابولي رفض هذا العرض وتمسك ببيع نجمه السنغالي مقابل مبلغ 90 مليون على الأقل.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كوليبالي البالغ من العمر 29 عامًا جذب أيضًا اهتمام كلا من تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.



