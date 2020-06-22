البيئة: رصد مجموعة من الدرافيل النادرة شمال الغردقة

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن رصد مجموعة من الدرافيل النادرة التي تنتمي الي فصيلة الحيتيات ذوات الاسنان بمنطقة شمال الغردقة، حيث تعتبر ضمن المؤشرات الإيجابية التي استفادت منها البيئة البحرية جراء تخفيف الضغوط من الأنشطة البشرية والانبعاثات والملوثات الناتجة عن تلك الاستخدامات وهو ما عاد بالنفع على البيئة البحرية.





وقالت فؤاد إنه تم رصد اليوم مجموعة الدرافيل المكونة من خمسة أفراد والتى تنتمي الي فصيلة الحيتيات ذوات الاسنان وتعيش في مياة البحار والمحيطات، وتتميز بوجود أسنان.





وتم رصدها يوم 17 يونيو الجارى ولمدة ساعتين حيث تم مشاهداتها من الساعة الثانية بعد ظهر وعلي مدار ساعتين استمرت المجموعة خلالها فى السباحة والتجول حول الموقع.





وأضافت أن إدارة المحميات بالبحر الأحمر تقوم بإعداد تقارير تبين سجلات مشاهدات ورصد الأنواع من الكائنات البحرية الفريدة من نوعها، وقد تشير تلك السجلات الي رصد مشاهداتها عام ٢٠١٨.





وكانت تتحرك في موقع بمواجهة ساحل مدينة الغردقة في المياة المفتوحة واحتوي السرب علي ١٠ أفراد من نفس النوع وكانت مدة المشاهدة حوالي ١٥ دقيقة، هذا ولم يسبق مشاهدتة عن قرب سوي مرة واحدة عام ٢٠١٣.





ولفت فؤاد الى إعادة تكرار ظهور وتسجيل مشاهدات متكررة لنفس تلك الأنواع في نفس التوقيتات ومطابقة المدة الزمنية التي يمكن تسجيل التواجد في الموقع واستمرار المشاهدة علي مدار ساعتين بنفس الموقع هو أحد المؤشرات الإيجابية التي يعكس مدى استفادة البيئة البحرية من تخفيف الضغوط من الأنشطة البشرية وتوقف حركة اللنشات والانبعاثات الناتجة عنها والتي دائما ما تلامس سطح المياة وعملية تحريك المياة وصدور ذبذبات متتالية من محركات اللنشات كذلك اختفاء الملوثات الناتجة عن الاستخدامات يؤدي الي استعادة كثير من النظم البيئية مقدرتها علي الإنتاجية وقدرتها علي توفير مصادر تغذية مناسبة خاصة مع وجود الكائنات البحرية التي تحتاج الي كميات وفيرة منها وبالتالي فإن استعادة قدرة السلسلة الغذائية علي الانتاجية في بيئة مناسبة هو أحد أهم مؤشرات قدرة النظم البيئية الطبيعية في استرجاع مقوماتها في ظل ظروف مناسبة.



