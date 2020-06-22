أحمد العوضي يشارك جمهوره بڤيديو من كواليس "شديد الخطورة "

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره بڤيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر العوضي بالڤيديو من كواليس مسلسل شديد الخطورة الذي يستعد لعرضه الفترة المقبلة ، وعلق قائلا : مسلسل شديد الخطورة و.

مسلسل"شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.

يتكون المسلسل من 7 حلقات، ويتناول خلالهم قضايا الشائعات التي يروجها البعض على السوشيال ميديا، ومدى خطورتها على الأمن القومي للبلدان العربية، وخلقها للفتن والأزمات.

أخبار تهمك

مناشدة مهمة من خبير دوائي للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ يوم

بديل رمضان صبحي يبلغ ناديه بالانتقال إلى الأهلي

منذ 36 دقيقة

بيان رسمي.. الزمالك يحسم موقفه من استكمال الدوري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة عزل فايلر

منذ ساعة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 18 ساعة

ميسي يتدخل ويرفض انضمام نجم برازيلي لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 21 ساعة

رغم اقتراب التعاقد مع طاهر.. الأهلي يستقر على إعادة «النفاثة»

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 17 ساعة

عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

منذ حوالي 9 ساعات

نيمار يلقن درسا قاسيا لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:14 م

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

الأهلي يكشف حقيقة عزل فايلر

06:31 م

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

رغم اقتراب التعاقد مع طاهر.. الأهلي يستقر على إعادة «النفاثة»

05:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!