أحمد العوضي يشارك جمهوره بڤيديو من كواليس "شديد الخطورة "

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شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره بڤيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهر العوضي بالڤيديو من كواليس مسلسل شديد الخطورة الذي يستعد لعرضه الفترة المقبلة ، وعلق قائلا : مسلسل شديد الخطورة و.



مسلسل"شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.



يتكون المسلسل من 7 حلقات، ويتناول خلالهم قضايا الشائعات التي يروجها البعض على السوشيال ميديا، ومدى خطورتها على الأمن القومي للبلدان العربية، وخلقها للفتن والأزمات.



