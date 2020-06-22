النواب الليبي: من حق مصر الحفاظ على أمنها القومي.. أمن مصر ليبيا مشترك

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال عبدالحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن مجلس النواب الليبي أصدر بيان جاء فيه أن مصر كانت تضطلع بدورها تجاه ليبيا منذ 7 سنوات، وتدفع بالاتجاه السلمي رغم اكتواء المصريين بعمليات إرهابية.

وأشار "صافي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامح "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن من حق مصر الحفاظ على أمنها القومي، مضيفا أن أمن مصر وأمن ليبيا مشترك.

   

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أول أمس السبت، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.

وشدد على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

وأكد على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".

وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

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