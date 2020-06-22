64 % ارتفاع بصادرات الاتحاد الأوروبي من القمح

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات رسمية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أن صادرات القمح اللين من دول الاتحاد في موسم 2019-2020 الذي بدأ في يوليو  الماضي، بلغت 33.23 مليون طن بحلول 21 يونيو .

وكان ذلك أعلى بنسبة 64 بالمئة من حجم الصادرات حتى 16 يونيو  من العام الماضي.

ووصلت صادرات الاتحاد الأوروبي من الشعير في 2019-2020 إلى 7.07 مليون طن، بزيادة 64 بالمئة أيضا عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت واردات الاتحاد من الذرة 19.07 مليون طن، بانخفاض قدره 18 بالمئة.

وتواصل المفوضية الأوروبية إدراج بريطانيا في بيانات تصدير واستيراد الحبوب الأسبوعية في أعقاب خروجها من التكتل في نهاية يناير .

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