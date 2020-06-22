بالأصفر.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

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شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهرت ريهام، بإطلالة جذابة مرتدية بنطلون أبيض وشميز باللون الأصفر ، وحظيت الصور تفاعل الكثير وتعددت التعليقات من الجمهور متغزلين بها "قمر " .



وعلقت قائلة : البيبسي هي سعادتي بالذنب ، أنا حقا أحب شربها خصوصاً في الصيف ، أنا تجعلني منتعشة جدا.



وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.



يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.