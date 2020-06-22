"ماذا تعلمت في أزمة كورونا".. برنامج يعرض مشاركات المشاهدين يوميا على قناة اقرأ

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تعرض قناة اقرأ يوميا في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، حلقات جديدة من برنامج "ماذا تعلمت في أزمة كورونا" تقديم إيمان علام ودينا عامر ورانيا أيمن.

 

ويتيح البرنامج لكافة المشاهدين في كل مكان، المشاركة بمقاطع فيديو، لا تزيد عن دقيقة ونصف، يقوم خلالها المشارك بالتعريف بنفسه وبلده، والحديث عن أهم ما تعلمه خلال الأزمة، وكيف أثرت عليه إيجابا أو سلبا.

 

البرنامج يعرض أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقناة، ويعاد عرضه على الشاشة يوميا الساعة الثانية ظهرا.

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