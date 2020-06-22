كارول سماحة تستعرض لياقتها في الچيم

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:52 م
رنا سماحة
رنا سماحة
فايقة محمد عادل
شاركت المطربة كارول سماحة ، محبيها وجمهورها بڤيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كارول بالڤيديو تمارس بعد التمارين الرياضية الشاقة داخل الچيم ، وعلقت قائلة : سيشن مع المدرب.

وحظي الڤيديو تفاعل الكثير من محبيها وانهالت الكثير من التعليقات منها عاش يا بطل.

وتستعد كارول لطرح كليب Bon voyage، والذي يعد التعاون الأول بين كارول وشركة لايف ستايلز استوديوز وأيضاً بين بتول والشركة.

يذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرا أغنيتها المصورة التي تحمل اسم "مش هعيش"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا.

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