أحمد جمال يقدم واجب العزاء في وفاة نجل أوس أوس

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:47 م
أوس أوس
أوس أوس
ولاء عبد الناصر
توفى اليوم نجل الفنان أوس أوس بعد ثلاثة أشهر من والدته إثر سقوطه على وجهه فاقدا للوعي.

وحرص المطرب أحمد جمال على تقديم واجب العزاء للفنان أوس أوس، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر أحمد جمال عبر حسابه الشخصي على "الإنستجرام"، صورة أوس أوس، وعلق قائلاً" رضيع الفنان محمد أسامة ( اوس اوس ) في ذمة الله عن عمر ثلاثة أشهر
البقاء والدوام لله و ربنا يصبركوا على فراقه"

يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة الفنان حمدى الميرغنى،وشارك في بطولة المسلسل، كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى.

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