بهوت شورت.. نوال الزغبي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:46 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
فايقة محمد عادل
شاركت المطربة نوال الزغبي، محبيها وجمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نوال بالصورة إمام حمام السباحة منزلها مرتدية شميز باللون الأحمر وهوت شورت چينز .

وتفاعل الكثير مع الصورة وعلق أحد المتابعين قائلا : كثيرة الجمال.

يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة".

وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.

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