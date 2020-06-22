على ربيع ينعى وفاة نجل صديقه أوس أوس

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر




حرص الفنان على ربيع على مواساة صديقه الفنان أوس أوس، في وفاة نجله الرضيع، الذى توفي عن عمر ناهز 3 شهور فقط.


ونشر على ربيع عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لتعزية صديقه، قائلا"البقاء لله ابن أوس أوس علي محمد أسامة، ربنا يصبركم ويجعله شفيعا لكم يوم القيامة"



يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة الفنان حمدى الميرغنى،وشارك في بطولة المسلسل، كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى.

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