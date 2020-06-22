إسعاد يونس تحيي ذكرى وفاة سندريلا الشاشة سعاد حسني

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:29 م
سعاد حسني
سعاد حسني
ولاء عبد الناصر



حرصت الفنانة إسعاد يونس على إحياء ذكري وفاة صديقتها الفنانة سعاد حسني، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت إسعاد يونس عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة تجمعها بسندريلا الشاشة سعاد حسني، وعلقت قائلة"
أميرة حبنا كلنا… دايما في قلوبنا بأعمالك و ذكرياتنا".


يذكر أن ذكرى، رحيل سعاد حسني، التاسعة عشر، كانت أمس، رحلت عن عالمنا في ٢١ يونيو عام ٢٠٠١، بعد أن شاركت في الكثير من الأعمال السينمائية الناجحة، التى خطفت بها قلوب جمهورها، ومازالت عالقة معاهم حتى الآن.

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