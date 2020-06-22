بهذه الصورة.. عاصي الحلاني يستعيد ذكرياته مع أسرته

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:28 م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
فايقة محمد عادل
استعاد المطرب عاصي الحلاني ذكرياته مع أسرته بنشر صورة نادرة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر بالصورة برفقة أسرته وعلق قائلا : المال والبنون زينة الحياة الدنيا صورة من الذكريات الجميلة مع الحبايب

الجدير ذكره ان الحلاني طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "بعشقك"، اخراج أحمد منجد وكلمات ايهاب عبدالعظيم والحان محمد عبيه، والذي يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.

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