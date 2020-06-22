بعد غنائها بنت الجيران .. نهال عنبر تشيد بموهبة هنا إبراهيم يسري

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:26 م
هنا إبراهيم يسري
هنا إبراهيم يسري
فايقة محمد عادل
أشادت الفنانة نهال عنبر بأداء هنا إبراهيم يسري بعد غنائهغ أغنية "بنت الجيران" حيث نشرت نهال مقطع ڤيديو لها وهي تؤدي هذه الأغنية قائلة : بنتي وحبيبتي بنت الغالي هنا إبراهيم يسري ، موهبة جميلة ومميزة مثل باباها العظيم إبراهيم يسري الله يرحمه ، بجد كبرتي يا هنا أنا مش مصدقة القطة الشقية كبرت وبقت قمر كده.

يشار أن الفنانة هنا إبراهيم يسري قامت بتصميم طرح أغنية "بنت الجيران"، بصوتها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وظهرت هنا إبراهيم يسري في هذه الأغنية وهي تغني "بنت الجيران" على طريقتها الخاصة بصوتها العذب.

يذكر أن الفنانة هنا إبراهيم يسري، ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، قد طرحت من قبل أغنية "منتاش بعيد"، في ذكرى رحيله والدها الخامسة، وهي من كلمات وألحان وليد الليثي.

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