ريال سوسيداد ضد الريال.. ننشر ملخص المباراة والأهداف وترتيب الفريقين في الوري الإسباني

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:37 م
ريال سوسيداد ضد الريال
ريال سوسيداد ضد الريال
ريال سوسيداد ضد الريال.. ننشر ملخص المباراة والأهداف وترتيب الفريقين في الوري الإسباني

تصدرت مباراة ريال سوسيداد ضد الريال مؤشرات بحث "جوجل" حيث، يريد الجمهور متابعة أخر أخبار الدوري الإسباني "الليجا"، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، ملخص وأهداف مباراة ريال سوسيداد ضد الريال، بالإضافة إلى ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني. 

ملخص مباراة ريال سوسيداد ضد الريال

صعد ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه المثير على مضيفه فريق ريال سوسيداد، بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "أنويتا"، فى ختام منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، دام 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أهداف مباراة ريال سوسيداد ضد الريال
 
سيطر التعادل السلبى على أحداث الشوط الأول، التى جاءت متوسطة من جانب الفريقين، وكاد البرازيلى فينينسيوس جونيور، فى افتتاح التسجيل لريال مدريد، بعد دقيقتين فقط على ضربة البداية، بعد تلقيه تمريرة رائعة من فالفيردى، ولكن سددها بعيدا عن المرمى، ولم يهدد الفريق الملكى، مرمى خصمه الفريق الباسكى كثيرا، فى ظل تباعد خطوط الفريق خاصة فى الناحية الهجومية.

وفي الشوط الثاني، نجح ريال مدريد، فى تسجيل أول أهدافه عن طريق قائده سيرجيو راموس، فى الدقيقة 50، قبل أن يتعرض للإصابة ويخرج فى الدقيقة 60، ويدخل بدلا منه البرازيلى ميليتاو. 

كما ألغت تقنية الفيديو "فار" هدف لفريق ريال سوسيداد، فى الدقيقة 68، سجله عدنان يانوزاى من تسديدة قوية، ولكن ألغى بداعى تدخل مهاجم الفريق الباسكى، قبل أن يرد ريال مدريد، بهدف فى الدقيقة 70 عن طريق الهداف كريم بنزيما، بموافقة تقنية الفيديو "فار"، بعد أن اعترض لاعبو ريال سوسيداد أن الكرة لمست يد مهاجم الملكى. 
ونجح ميكيل مورينو، فى تسجيل هدف ريال سوسيداد الوحيد، فى الدقيقة 83 من زمن المباراة. 

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني
 
بهذه النتيجة تصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة، الذى يتساوى معه فى عدد النقاط برصيد 65 نقطة، بعد تعادله السلبى مع فريق إشبيلية، بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 47 نقطة فى المركز السادس.

ريال سوسيداد ضد الريال.. ننشر ملخص المباراة والأهداف وترتيب الفريقين في الوري الإسباني

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