بيان رسمي.. الزمالك يحسم موقفه من استكمال الدوري

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور موقف الأبيض النهائي من إستئناف بطولة الدوري المصري لكرة اليد في ظل الظروف الراهنة بخصوص إنتشار فيروس كورونا المستجد.

واصدر نادي الزمالك بيانا رسميا حول موقفه من إستئناف البطولة وجاء كالتالي: 

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا اكد فيه موقفه خلال الاجتماع الذي شهده الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأندية. 

وأعطى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور درسا لن ينساه الجميع حيث أنه ورغم احتلاله المركز الأول بمسابقة الدوري التي لم يتبقى بها سوى جولتين ويحسم البطولة إلا أنه وبسؤال مندوب الزمالك عن استمرار المسابقة أكد على أن نادي الزمالك ليس مزدوج الشخصية وأنه كما طالب بعدم استمرار مسابقة كرة القدم فإن موقفه الثابت هو عدم استمرار مسابقه  كرة اليد حفاظا على أرواح اللاعبين والأجهزة الفنية وهو ما أيدته جميع الأندية التي حضرت الاجتماع فيما عدا الأهلي الذي صمم على استمرار المسابقة دون مراعاة للحفاظ على لاعبيه ولاعبي الأندية من فيروس كورونا. 

ويؤكد الزمالك على موقفه والذي أوضح الفارق بين إدارة تحافظ على أرواح اللاعبين وإدارة أخرى مستهترة. 

وأكد المستشار مرتضى منصور أن هذا الموقف درس لمن يريد أن يفهم ومن يهمه أرواح البشر ودرس لمن فقد عقله ودرس لمن اهتم بالبيانات ودرس لمن اساء لسمعة وطنه ودرس لمن استولى على الساعات والدولارات والريالات.

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