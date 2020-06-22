تباين في أداء البورصات الخليجية ودبي ترتفع مع تخفيف الإجراءات

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:58 م
بورصة دبي
بورصة دبي
تباينت إغلاقات البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين لترتفع  بورصة دبي  بعدما أعلنت الإمارة أنها ستسمح بدخول السياح اعتبارا من السابع من يوليو  في تخفيف جديد لإجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء فيروس كورونا، في حين تراجعت البورصة السعودية وسط خسائر واسعة للأسهم المدرجة.

وصعد مؤشر بورصة دبي 1.6 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 بالمئة لكل منهما، بينما زاد سهم شركة الطيران الاقتصادي العربية للطيران 5.3 بالمئة.

وقالت دائرة الإعلام التابعة لحكومة دبي إن الإمارة ستسمح لحاملي تأشيرات الإقامة بالدخول اعتبارا من يوم الاثنين. ويأتي الإعلان بعد أكثر من شهرين من فرض الإمارات إجراءات صارمة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي الأسبوع الماضي سمحت الإمارات لمواطنيها بالسفر إلى الدول التي يعتقد أن احتمالات الإصابة بالمرض فيها ضعيفة.

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 1.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.3 بالمئة وتراجع سهم بنك الرياض 2.7 بالمئة.

وقال محلل ”ضعف السوق ليس مفاجئا حيث لم يتبق أي محفز“ مع استكمال المملكة المرحلة الأخيرة من الانضمام لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.3 بالمئة، مدفوعا بمكاسب سهم اتصالات 0.8 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 0.3 بالمئة. ونزل سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 3.2 بالمئة لكن صعود سهم بنك قطر الوطني 0.6 بالمئة، كبح الخسائر.

ويتجه أكبر بنك في منطقة الخليج من حيث الأصول لجمع 1.2 مليار يوان صيني (170 مليون دولار) من خلال سندات لأجل خمس سنوات باعها يوم الاثنين بفائدة سنوية 3.85 بالمئة.

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