الكاتب طه فراج ينتهي من تحويل روايته "أهاجر" إلى عمل سينمائي

انتهى الكاتب والسيناريست طه فراج، من تحويل أحدث رواياته وهي بعنوان "أهاجر" إلى عمل سينمائي يحارب فيه الهجرة غير الشرعية وتجارب الفاسدين في اللعب على مشاعر طاقات الشباب المصري من أجل الأموال.

وقال "فراج"، إن روايته الجديدة "أهاجر" تتضمن أحداث ووقائع حدثت بالفعل من خلال قصص واقعية لعدد من شباب إحدى المحافظات وتحديدًا محافظة الفيوم بعد أن ينجح أحد الفاسدين هناك فى اللعب على مشاعر وطاقات أبنائهم ويحمسهم بالثراء السريع بعد الانتقال إلى أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية مقابل 100 ألف جنيه.

وأضاف، طه فراج أن الرواية صدرت منذ أيام عن دار عين للنشر، وحققت نسخها الأولى مبيعات مميزة، وهو ما شجعه على فكرة تحويلها إلى عمل سينمائي لتحفيز الشباب على البقاء داخل الوطن وللبحث عن فرص العمل الأفضل أو السفر بالطرق الشرعية والمسموحة والقانونية خوفًا من الموت أو القتل أو الغرق أو السجن أو انتزاع حرية الشباب المصري ليصبحوا أسرى.

ويعكف "فراج" حاليًا على جلسات عمل مع المخرج محمد حسام، لسرعة الانتهاء من التحضيرات الأولية للفيلم واختيار الأبطال، على أن يبدأ التصوير مطلع شهر أغسطس المقبل لعرضه مطلع العام المقبل.

يذكر أن الكاتب والسيناريست طه فراج، شارك في كتابة عدد من المسلسلات الرمضانية ضمن ورش الكتابة، كما شارك مؤخرًا في مبادرة سلسلة حلقات "اقرأ معانا" والتي أطلقها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك".