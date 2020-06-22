"الصحة العالمية" تكشف عن أكبر تهديد لمكافحة كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:20 م
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الإثنين، إن غياب القيادة العالمية والوحدة في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" يشكل تهديداً أكبر من الوباء نفسه، وأن تسييس الجائحة جعلها أسوأ.

وأضاف جيبريسوس، في منتدى صحي افتراضي ضمن إطار القمة العالمية للحكومات التي تنظمها دبي: أن "العالم في حاجة ماسة إلى الوحدة الوطنية والتضامن العالمي"، معتبرا أن "تسييسس الجائحة فاقمها"، نقلاً عن وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وتابع: أن "التهديد الأكبر الذي نواجهه الآن ليس الفيروس نفسه بل غياب التضامن العالمي والقيادة العالمية"، مؤكداً على أن "بعض أجزاء اللوائح الصحية الدولية تحتاج إلى تعزيز لجعلها أكثر ملاءمة للغرض منها".

ولم يحدد الأجزاء التي يقصدها، مكتفياً بالقول: إنها "تحتاج إلى تمويل منسق وحاضر وشفاف وعريض القاعدة ومرن؛ من أجل تطبيقها بالكامل"

وذكر أنه "من الضروري أن تجعل جميع الدول الرعاية الصحية الشاملة أولوية"، محذرا من أن "العالم وعى الدرس القاسي المتمثل في أن النظم الصحية القوية هي أساس الأمن الصحي العالمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,081 مليون إصابة، بينهم أكثر من 471 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,863 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس جائحة كورونا الصحة العالمية

أخبار تهمك

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ يوم

ميسي يتدخل ويرفض انضمام نجم برازيلي لبرشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بيان رسمي.. الزمالك يحسم موقفه من استكمال الدوري

منذ ثلث ساعة

رغم اقتراب التعاقد مع طاهر.. الأهلي يستقر على إعادة «النفاثة»

منذ نصف ساعة

نيمار يلقن درسا قاسيا لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مناشدة مهمة من خبير دوائي للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ حوالي 17 ساعة

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عضو مجلس الأهلي يسخر من الزمالك بتصريح مثير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة عاجلة من الأزهر إلى الشعب المصري بشأن الأمن القومي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ حوالي 20 ساعة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 10 ساعات

المقاولون يفاضل بين 4 لاعبين من الأهلي لإدخالهم في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعليق أحلام على انتشار فيروس "كورونا" في الخليج

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

أول تعليق من الصحفي الأمريكي المتعافي من فيروس كورونا بمصر

الصحة العالمية: كورونا عرقل عمل الأنظمة الصحية في عدد من دول العالم

القصة الكاملة لهجوم ترامب على منظمة الصحة العالمية

ترامب: حصيلة فيروس كورونا في الصين أكبر بكثير مما أعلن

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:14 م

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

02:03 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

01:22 ص

رغم اقتراب التعاقد مع طاهر.. الأهلي يستقر على إعادة «النفاثة»

05:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!