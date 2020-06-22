رغم اقتراب التعاقد مع طاهر.. الأهلي يستقر على إعادة «النفاثة»

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:24 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي

تلقى صلاح محسن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالناجي الأهلي والمعار إلى صفوف فريق سموحة بشرى سارة بشأن عودته للفريق الأحمر خلال نهاية الموسم الجاري.

واستقر مسؤولي القلعة الحمراء على عودة صلاح محسن للفريق مرة أخرى في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته مع نادي سموحة.

وجاء قرار الأهلي بعودة صلاح محسن للفريق بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر  والذي أكد أنه لا يمانع في عودة اللاعب بعد الأداء المميز الذي ظهر به.

وكان صلاح محسن متردد بشكل كبير بشأن العودة إلى المارد الأحمر في نهاية الموسم الجاري خوفا من عدم مشاركته مع الفريق، خاصة مع اقتراب الأهلي من التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب.

يذكر أن نادي سموحة كان قد أظهر رغبة في تجديد إعارة صلاح محسن مع الفريق لمدة موسم أخر بعد تألق اللاعب الواضح مع الفريق في الموسم الجاري.

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