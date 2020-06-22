إسراء عبدالفتاح تنعى وفاة نجل أوس أوس

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توفي اليوم نجل الفنان أوس أوس بعد ثلاثة أشهر من والدته إثر سقوطه على وجهه فاقدا للوعي.



وقامت الفنانة إسراء عبدالفتاح ، بنعيه عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت توفي إلي رحمة الله تعالى ابن أخويا أوس أوس وأختي رويدا ، ربنا يصبرهم يارب ويجعله شفيعا لهم يوم القيامة.



يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة الفنان حمدى الميرغنى،وشارك في بطولة المسلسل، كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى.