راموس يصعق أسطورة برشلونة ويسجل رقماً قياسياً في الليجا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني استطاع تحطيم رقم الهولندي رونالد كومان نجم دفاع برشلونة السابق وذلك عقب الهدف الذي سجل بالأمس في مرمى ريال سوسيداد.





وأكدت التقارير الصحفية أن راموس أصبح أفضل مدافع هداف في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 68 هدفًا متفوقًا على الأسطورة الهولندية كومان الذي سجل 67 هدفًا في الدوري الإسباني مع برشلونة.





وأوضحت التقارير الصحفية أن الإسباني فيرناندو هييرو نجم ريال مدريد الإسباني السابق احتل المركز الثالث في القائمة برصيد 60 هدفًا وجاء بيري في المركز الرابع برصيد 52 هدفًا في حين احتل البرازيلي روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد السابق المركز الخامس برصيد 46 هدفًا.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن سيرجيو راموس خاض 486 مباراة في الدوري الإسباني حتى الآن، حيث لعب 447 مباراة مع ريال مدريد وسجل 66 هدفًا بينما خاض مع إشبيلية 39 مباراة وسجل هدفين.



