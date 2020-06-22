أسعار النفط والمشتقات ترتفع في الأسبوع الثالث من يونيو





ارتفعت أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الثاني من الشهر نفسه وفقا لبيانات اعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الاثنين.





وبحسب البيانات، سجل البنزين أوكتان 90 سعراً بلغ 4 .375 دولار للطن مقابل 4 .360 دولار في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، وبنسبة ارتفاع بلغت 2 .4%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 7 .384 دولار للطن إلى 1 .401 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2 .4%.





كما ارتفع سعر الديزل من 6 .335 دولار للطن إلى 6 .351 دولار للطن بنسبة ارتفاع بلغت 8 .4%، بينما ارتفع سعر الكاز من 4 .315 دولار للطن إلى 326 دولارا وبنسبة ارتفاع 4 .3%.





أما سعر زيت الوقود فانخفض في الأسبوع الثالث إلى 3 .221 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في الأسبوع الثاني والبالغ 9 .227 دولار بنسبة انخفاض بلغت 9 .2%.





واستمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر حزيران عند 335 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في الشهر الماضي الذي بلغ 340 دولارا.





وكان سعر خام برنت ارتفع في الأسبوع الثالث من الشهر إلى 7 .40 دولار للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 4 .39 دولار.