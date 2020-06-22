طرح عمليات استغلال لـ 9 شواطئ في مزايدة علنية بالإسكندرية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أعلنت محافظة الإسكندرية متمثلة في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالتعاون مع الادارة العامة للشئون المالية، عن طرح عمليات استغلال 9 شواطئ في مزايدة علنية.
وحسب بيان للإدارة، أوضحت أن هذه الشواطئ، هي: 
1-_شاطئ وانلي المميز (شاطئ المندرة 2 سابقا) حيث تكون قيمة التأمين المؤقت 250000 (مائتان وخمسون ألف جنيه)، وقيمة كراسة الشروط 499 (أربعمائة وتسعة وتسعون جنيه)، وتحدد لها جلسة الثلاثاء  7 يوليو القادم.
2-_شاطئ الفنار المميز (ابوهيف الشرقي سابقا) تكون قيمة التأمين المؤقت 120 (مائه وعشرون الف جنيه مصرى) وقيمة كراسة الشروط 399 (ثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيه)، وتحدد لها جلسة الأربعاء 8 يوليو القادم.
3-_شاطئ ابوهيف المميز (ابوهيف الغربي سابقا) قيمة التأمين المؤقت 200000 (مائتان الف جنيه مصرى) وقيمة كراسة الشروط 399 (ثلاثمائة تسعة وتسعون جنيه) وتحدد لها جلسة الخميس 9 يوليو القادم.
4- (شاطئ وكافتريا السلسلة) قيمة التأمين المؤقت 200000 مائتان الف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 399 ثلاثمائة وتسعة وتسعون جنية مصري وتحدد لها جلسة الاحد 12 يوليو القادم.
5- شاطئ طاحونة المندرة السياحى (المندرة1سابقا) قيمة التأمين المؤقت 350000 ثلاثمائة وخمسون الف جنية مصرى، وقيمة كراسة الشروط 599 خمسمائة وتسعة وتسعون جنية مصرى، وتحدد لها جلسة الإثنين 13 يوليو القادم.
6-_شاطئ العصافرة المميز (العصافرة الشرقي) قيمة التامين المؤقت 250000 مائتان وخمسون الف جنيه وقيمة كراسة الشروط 499 اربعمائة وتسعة وتسعون جنيه مصرى، وتحدد لها جلسة الثلاثاء14 يوليو القادم.
7- شاطئ فريسكا المميز (ميامي المميز سابقا) قيمة التأمين المؤقت 300000 ثلاثمائة جنيه مصرى، وقيمة كراسة الشروط 499 اربعمائة وتسعة وتسعون جنيه، وتحدد لها جلسة الأربعاء 15 يوليو القادم.
8- شاطئ سيدى بشر المميز (سيدى بشر ١ سابقا) قيمة التأمين المؤقت 300000 ثلاثمائة الف جنية، وقيمة كراسة الشروط 499 اربعمائة وتسعة وتسعون جنية مصرى، وتحدد لها جلسة الخميس 16 يوليو القادم.
9- شاطئ إيناس حقى خدمة لمن يطلبها (ابوهيف سابقا) قيمة التأمين المؤقت 200000 مائتان الف جنيه وقيمة كراسة الشروط 399 ثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيه، وتحدد لها جلسة الاحد 19 يوليو القادم.
وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور كما هو موضح بالاعلان.

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