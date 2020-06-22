أول تعليق من أوس أوس عقب وفاة ابنه

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:34 م
أوس أوس
أوس أوس
مي مرسي
شارك الفنان أوس أوس أول تعليق له بعد وفاة ابنه علي بكلمات تعبر عن الحزن والأسى على فراقه وءلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب أوس أوس موضحا سبب الوفاة قائلا "إن لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يا علي يا حبيبي متتعزش على اللي خلقك والوفاة طبيعية كل نايم وزي الفل".

وأضاف قائلا "ربنا يصبرنا على فراقك وانا آسف جدا مش قادر ارد على رسائل ولا مكالمات ربنا يخليكم ولو بتحبوني من قلبكم بجد دعواتكم لرويدا مراتي ربنا يصبرها ويصبرنا على فراقه ويكمن قلبها وتبقى كويسة بإذن الله ويباركلنا ويحفظلنا عمر بإذن الله وقدر الله وماشاء فعل".

يذكر أن نجل الفنان أوس أوس توفى فجر اليوم بدون معاناته من أي أزمة صحية وقام بنعيه عدد كبير من الفنانين وخاصة نجوم مسرح مصر.

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