عمرو وهبة يمازح جمهوره بهذه الصورة

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شارك النجم الشاب عمرو وهبة متابعية بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



وجاءت الصورة منقسمة نصفين صورته في الوقت الحالي وبعد تحوله لبنت وعلق علي الصورة قائلا : تحس إني كان هيبقي اسمي بسنت وماليش أخوات، وحبيبة ابوها اللي بيشتغل مدير بنك وبتدرس هندسة في چي يو سي ، ومش بتصاحب وبتحب آسر ياسين ، والبروفايل بيكتشر بتاعتها وهي بتنط في الهوا ورافعة إيديها في ديزني لاند



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو وهبة الدرامية ،هو مسلسل "فلانتينو"، والمسلسل بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، إلهام عبد البديع، وفاء صادق، سليمان عيد، داليا البحيري، محمد الكيلاني، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإيباري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.