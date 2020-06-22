دارين حداد ناعية نجل أوس أوس: "ربنا يجعلها آخر الأحزان"

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حرصت الفنانة دارين حداد على مواساة صديقها الفنان محمد أسامة "أوس أوس" بكلمات مؤثرة، بعد رحيل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت دارين حداد صورة جمعتها بالفنان محمد أسامة، وعلقت على الضورة قائلة :"يا حبيبي يا أسامة الله يصبرك في إبنك ويصبر مامته عليه ويارب يجعلها آخر الأحزان، بعزيك وبعزي مامته والله يرحمه، البقاء لله".





وفي سياق آخر، شارك أوس أوس شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق"، وهو بطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، إبرام سمير،وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى .