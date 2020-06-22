أشرف عبد الباقي ينعى وفاة نجل أوس أوس

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نعى الفنان أشرف عبد الباقي وفاة نجل الفنان "أوس أوس" علي محمد أسامة والذي توفى فجر اليوم.



وشارك "عبد الباقي"منشو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يجعله شفيعا ليكم ويصبركم يا أوس أوس البقاء لله".



ونعي أوس أوس جميع نجوم مسرح مصر منهم علي ربيع وحمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح.



يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مشاركته في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "2في الصندوق" بجانبه الفنان حمدي الميرغني وحقث نجاحا كبيرا.