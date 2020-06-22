مصطفى خاطر ينعى وفاة نجل أوس أوس

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توفي أمس نجل الفنان أوس أوس بعد ثلاثة أشهر من والدته إثر سقوطه على وجهه فاقدا للوعي.



وقام نجم مسرح مصر مصطفي خاطر ، بنعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقال: علي محمد أسامة في ذمة الله ، ربنا يرحمك يا ملاك.



يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة الفنان حمدى الميرغنى،وشارك في بطولة المسلسل، كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى.