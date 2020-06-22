يوفنتوس ينافس كبار أوروبا على نجم وولفرهامبتون

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة العديد من الأندية الأوروبية في الحصول على خدمات المكسيكي راؤول خيمينيز نجم هجوم وولفرهامبتون الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي دخل في سباق الصراع على خدمات النجم المكسيكي البالغ من العمر 29 عامًا.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن إدارة يوفنتوس تسعى إلى تعزيز وتدعيم خط هجوم الفريق وذلك من أجل الإستعداد للموسم المقبل وذلك في ظل اقتراب رحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين نجم هجوم السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الموقع الإيطالي أن كلا من مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني من أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم المكسيكي الذي يقدم مستويات جيدة للغاية مع وولفرهامبتون.

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