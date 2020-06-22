كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع أندية القسم الثانى.. دورة مجمعة أو مبدأ الجدارة الرياضية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
محمد جمال
اجتمعت اليوم اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مع أندية القسم الثانى لبحث مصير بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

واقترح مسؤولي اللجنة الخماسية اقامة دورة مجمعة تتكون من 4 فرق من كل مجموعة بالقسم الثانى، لتتكون الدورة من 12 فريق، ويصعد الفرق الثلاثة الأولى للدورى الممتاز الموسم القادم .

ببنما اقترح أندية القسم الثانى الغاء الموسم الحالي وتطبيق مبدأ الجدارة الرياضية بحيث يصعد متصدرين المجموعات القسم الثانى لبطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل .

وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بعد الاجتماع مع أندية القسم الثانى جاء كالآتي :

 شهد بيت العائلة الكروية المصرية اليوم حوارا ومناخا أسريا ديموقراطيًا  عبر فيه كل الحاضرين عن آراء مجالس إدارات أنديتهم  في ضوء سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية القسمين الأول والثاني والتي سوف تستكمل بدءاً من الغد مع أندية القسم الثالث.

وقد كان المناخ الودي الذي انعقدت فيه الاجتماعات دافعا ان تخرج عنه عدة مقترحات محددة من المؤكد أنها ستصب في مصلحة الكرة المصرية حاضرا ومستقبلا، وقد توحد الجميع نحو الهدف الأكبر وهو صالح اللعبة بلا أي أغراض خاصة أو حسابات شخصية.

وناقش الحاضرون جميع المقترحات التي عرضت من مجالس إدارات الأندية.

ولما كانت مجمل المطالب والمقترحات منطقية وتتلاقى مع المصلحة العامة ... فقد رأى الحاضرون إعادة دراسة كل المقترحات من حيث الإيجابيات والسلبيات الخاصة بكل مقترح ومتابعة التعرف على رأي أندية القسم الثالث حتى يتم الاسترشاد بجميع الآراء من الأقسام المختلفة عند وضع أسس للمسابقات.

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