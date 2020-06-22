كوريا الجنوبية تعلن بدء موجة ثانية من جائحة كورونا





أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، عن بدء الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، مشددة على ضرورة الاستعداد لمحاربة طويلة الأمد للجائحة التي يتوقع أن تستمر في الصيف.





واعتبرت مديرة مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية تشون إين غيون، أن الموجة الثانية أصبحت تضرب العاصمة سيئول وضواحيها منذ شهر مايو الماضي إنطلاقا من بؤر عشوائية لانتشار الإصابات في المدينة ، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" الرسمية .





وقالت غيون : إننا "توقعنا في البداية أن تبدأ الموجة الثانية في الخريف أو الشتاء، لكن تبين أن توقعاتنا خاطئة. نعتقد أن انتشار العدوى سيستمر طالما يواصل الناس الاتصال بشكل وثيق ببعضهما بعضا".





من جانبه، أكد عمدة سيئول باك فون سون، على إمكانية تشديد الإجراءات الوقائية في المدينة ومحيطها حال تجاوز عدد الإصابات الجديدة عتبة 30 حالة يوميا ومواجهة نقص في الأسرة بالمستشفيات لعلاج المرضى.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطات كوريا الجنوبية رصد 17 حالة جديدة، وذلك بعد أن شهد العدد ارتفاعا منذ بداية ذلك الشهر.



