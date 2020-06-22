وزير الطيران: وضع كاميرات حرارية في المطارات (فيديو)
الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:50 م
رقية جمال
كشف الكابتن طيار محمد منار، وزير الطيران المدني، عن استعدادات المطارات لاستقبال السائحين خلال الفترة القادمة، موضحًا أنه منذ الخميس الماضي توجه لمطار الغردقة، وبالأمس مطار شرم الشيخ للتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا وتوفير المطهرات والمنظفات.
وأضاف "منار"، خلال حواره عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن اليوم وصل مطار شرم الشيخ كاميرات حرارية سيتم تركيبها داخل المطار خلال 48 ساعة، متوجهًا بالشكر للأجهزة الأمنية والعاملين بالمطارات على الجهد المبذول، موضحًا أن هناك لجنة من الطيران المدني لإبداء الملاحظات قبل استقبال السياحة.
وتابع وزير الطيران المدني، أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة في المطارات المصرية لمواجهة كورونا، منوهًا بأنه يتم تعقيم الحقائب قبل دخولها على السير، وتعقيم السير بعد خروجها، منوهًا بأن المطارات السياحية بجنوب سيناء سيتم فتحها 1-7، بينما باقي المطارات ستفتح كطيران تجاري عادي، مؤكدًا أنه تم تركيب كاميرات حرارية للكشف على الركاب بالمطارات المصرية.
وشدد، على انه حال دخول سائح اكتشفت الكاميرات الحرارية ارتفاع في درجة حرارته يتم تسليمه للحجر الصحي للتعامل معه، موضحًا أن مسئولية المطار تجاه أي سائح مصاب تنتهي بتسليمه للحجر الصحي.
وكشفت مصر للطيران عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الإجراءات الوقائية للحد من كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وبعد وصول الرحلة.
داخل المطار
وضعت شركة مصر للطيران مجموعة من الإجراءات للالتزام بها في المطار وهي ارتداء كمامات أثناء دخول المطار وداخل الطائرة وحتى مغادرة مطار بلد الوصول، ويمنع من السفر من لا يرتدي الكمامة، وقياس درجة حرارة المسافرين، وكل مسافر تزيد درجة حرارته عن 38 درجة لا يدخل المطار
تشمل الإجراءات داخل المطار، قصر الدخول للمطار على المسافرين، ومنع دخول المرافقين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوقيع المسافر إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى مصر، وتعقيم اليدين بالمطهر الكحولي عند الدخول للصالة.
تتضمن الإجراءات استخدام الوسائل الإلكترونية والتقليل التعامل المباشر مثل عمل الفحص الذاتي الإلكتروني، يجب على المسافرين القادمين من الدول الموبوءة طبقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية تقديم نتيجة اختبار فحص كورونا حديثة (قبل موعد السفر بيومين كحد أقصى)، ويتم تحديث قائمة الدول بشكل بدوري.
مسافات آمنة
تشمل الاجراءات السماح بمسافة آمنة بين المسافرين ومقدمي خدمة خلال إصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسلم الحقائب، والمحافظة علي مسافة 2 متر بين المسافرين في مناطق التجمعات، والوقوف علي الملصقات الإرشادية أثناء الانتهاء من اجراءات السفر في حافلات المهبط وعند صعود الطائرة.
تتضمن الإجراءات توفير المعقمات كحولية في جميع المطارات، تطهير جميع المطارات كل 3 ساعات، تطهير عربات الحقائب بعد كل استخدام، ويسمح للمسافرين بحمل المطهرات الكحولية.
منطقة الجوازات
وضعت الشركة شروط للتعامل في منطقة الجوازات، فتح المسافرين جوازات سفرهم على الصفحة التي فيها صورهم، فتح صفحة التأشيرة وخلع الكمامة للتحقق من هويتهم، ومسح بطاقات صعود الطائرة بأنفسهم، وتنظيم حركة الركاب.
تتضمن الشروط، اجبار (الطواقم الجوية) علي متن الطائرة بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والجوانتي والملابس الوقائية، والتزام جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالفحص الطبي.
دور المسافرين
يقوم المسافر بفتح الرحلة قبل موعد صعود الرحلة بأربع ساعات ونصف للرحلات الدولية، وساعتين ونصف للرحلات الداخلية لانتهاء الإجراءات في مرونة لتحقيق التباعد الاجتماعي، ويفضل للمسافرين حمل حقائب اللاب توب ومتعلقات الرضع علي متن الطائرة لمنع الازدحام في المحطة.
يجب أن يفصح المسافر عن حالته الصحية، يقوم المسافر بالابلاغ عن وجود أي أعراض للمرض أو حالة اشتباه، ويفضل شراء التذاكر عبر الانترنت، مع تشجيع المسافرين على استخدام الدفع الإلكترونية والتقليل استخدام الأموال النقدية في دفع ثمن الوزن الزائد أو مشتريات السوق الحرة.
داخل الطائرة
أوصى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا ) باستخدام فلاتر هواء عالي الكفاءة، قامت شركة مصر للطيرات بتركيب فلاتر في أجهزة تكييف بجميع طائرات مصر للطيران، والتي تلتقط 99٪ من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.
تتضمن الشروط توفير مكان لذوي الأمراض المزمنة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب تظهر عليهم أعراض مرضية أو اشتباه يالفيروس، ويمنع تقديم مشروبات ساخنة على الطائرة والاقتصار علي الطعام المجفف، منع توزيع كافة المطبوعات في الطائرة.
تشمل الشروط عند الوصول للمطار، الالتزام بالنزول التدريجي للركاب، يمر المسافرون عبر أجهزة فحص حرارية ويوقعون إقرارات صحية أو نماذج طبية قبل الهبوط.
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