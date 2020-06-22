وزير الطيران: وضع كاميرات حرارية في المطارات (فيديو)

كشف الكابتن طيار محمد منار، وزير الطيران المدني، عن استعدادات المطارات لاستقبال السائحين خلال الفترة القادمة، موضحًا أنه منذ الخميس الماضي توجه لمطار الغردقة، وبالأمس مطار شرم الشيخ للتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا وتوفير المطهرات والمنظفات.





وأضاف "منار"، خلال حواره عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن اليوم وصل مطار شرم الشيخ كاميرات حرارية سيتم تركيبها داخل المطار خلال 48 ساعة، متوجهًا بالشكر للأجهزة الأمنية والعاملين بالمطارات على الجهد المبذول، موضحًا أن هناك لجنة من الطيران المدني لإبداء الملاحظات قبل استقبال السياحة.





وتابع وزير الطيران المدني، أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة في المطارات المصرية لمواجهة كورونا، منوهًا بأنه يتم تعقيم الحقائب قبل دخولها على السير، وتعقيم السير بعد خروجها، منوهًا بأن المطارات السياحية بجنوب سيناء سيتم فتحها 1-7، بينما باقي المطارات ستفتح كطيران تجاري عادي، مؤكدًا أنه تم تركيب كاميرات حرارية للكشف على الركاب بالمطارات المصرية.





وشدد، على انه حال دخول سائح اكتشفت الكاميرات الحرارية ارتفاع في درجة حرارته يتم تسليمه للحجر الصحي للتعامل معه، موضحًا أن مسئولية المطار تجاه أي سائح مصاب تنتهي بتسليمه للحجر الصحي.





وكشفت مصر للطيران عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الإجراءات الوقائية للحد من كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وبعد وصول الرحلة.







