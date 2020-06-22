الخميس.. التعليم تعلن تقدير عينة امتحان اللغة العربية العشوائية للثانوية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:50 م
أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
استكملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسيرة الامتحانات حيث عقدت، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع مشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، التحية والتقدير للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.

وقال نائب الوزير، إن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة العربية ستبدأ من يوم الخميس المقبل الموافق 25 يونيو 2020، وذلك حرصًا على سلامة السادة المقدرين.

وأضاف أن الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للسادة المعلمين المشاركين في أعمال التقدير، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة السادة المعلمين.

وأشار رئيس عام الامتحانات، إلى أن المواد خارج المجموع وهى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء سيتم تقديرها بـ"اجتياز" أو "عدم اجتياز"، موضحًا أنها ستدخل الكنترولات ويتم تصحيحها داخل لجان النظام والمراقبة بعد جمعها من الطلاب فى المواعيد المحددة.

وجرى نقاش بين اللجنة الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة، فى مادة اللغة العربية، ومشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية بهدف الوصول إلى نموذج إجابة يتضمن جميع الإجابات المحتملة الصحيحة وإقرارها.

وأكدت الوزارة أنها وفرت أدوات التعقيم "مجانا" داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية لجميع الطلاب، حيث تم توزيع 33 مليون كمامة على اللجان للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وأن قيام بعض أولياء الأمور بشراء مستلزمات لأبنائهم شأن خاص بهم.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الأولى) بإجمالي 227 طالب. 

جدير بالذكر أن اليوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2020 سوف أدي طلاب الثانوية العامة (مكفوفين) امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 227 طالب طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020، ويؤدي طلبة الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020.

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