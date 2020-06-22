نسرين طافش تخطف قلوب محبيها بهذه الإطلالة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:08 م
نسرين طافش
نسرين طافش
فايقة محمد عادل

تحرص النجمة السورية نسرين طافش بالتفاعل من حين لآخر مع متابعيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، حيث نشرت منذ قليل صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نسرين بالصورة جميلة كعاداتها مرتدية فستان قصير مزين بالورود وضاعفت جمهالها بوضع ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها فزادها جمالا.

وعلقت على الصورة قائلة : لا يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب ولا الشمال والجنوب ، فمهما كانت وجهتك يجب أن تجعل الرحلة التي تقوم بها في داخلك ، فإذا سافرت في داخلك ، فسيكون بوسعك اجتياز العالم الشاسع وما وراه .

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الشباب منهم الفنان أحمد صلاح حسني ومريهان حسين وأسلام جمال، وعرض المسلسل خلال فصل. الشتاء على أحدى القنوات الفضائية.

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