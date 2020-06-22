إعادة فتح باريس ديزني لاند على مراحل 15 يوليو

تقوم شركة والت ديزني بإعادة فتح متنزه باريس ديزني لاند الترفيهي على مراحل اعتبارًا من 15 يوليو المقبل، بعد أيام من اعتزامها فتح متنزهاتها في الولايات المتحدة، حسبما أعلنت الشركة، اليوم الاثنين.





وتتوقع إعادة فتح ديزني لاند بارك، ومتنزه استوديوهات والت ديزني، وفندق ديزني نيوبورت باي كلوب، وقرية ديزني، وفقًا لما ذكرته ناتاشا رافالسكي، مديرة باريس ديزني لاند، كما أوردت وكالة "رويترز".





كانت الشركة قد أغلقت حدائقها الترفيهية حول العالم في يناير، حيث بدأ انتشار الفيروس التاجي عالميًا، مما أدى إلى إغلاق شامل وقيود على السفر.





وقالت ديزني الشهر الماضي، إنها ستعيد فتح حدائقها في الولايات المتحدة على مراحل ابتداء من 11 يوليو، والتي تضم أكبر مدينة ملاهي في العالم - عالم والت ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا.



