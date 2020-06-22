الاتحاد الأوروبي يسعى لتسوية مساعدات الدولة مع بريطانيا

صرح دبلوماسيين ومسؤولين، بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يخفف من مطالبه في المحادثات التجارية بأن تتبع المملكة المتحدة قواعد مساعدات الدولة الخاصة بها، تمامًا مثلما أدى اندفاع الاتحاد لتخفيف حدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى توسيع قواعد المنافسة.





ووصفت مصادر الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي السعي إلى حل وسط حيث تكثف بروكسل وبريطانيا، التي غادرت الكتلة في يناير، المحادثات بشأن علاقتهما اعتبارًا من عام 2021، عندما تنتهي اتفاقية لندن الانتقالية المتوقفة، كما أوردت وكالة "رويترز".





لم تحرز المفاوضات حتى الآن سوى تقدم ضئيل. تريد بريطانيا صفقة تجارية بدون تعريفات جمركية أو حصص أو قيود قليلة، في حين يريد الاتحاد الأوروبي تحالفًا أقرب يغطي الأمن والمناخ والمواصلات ومواءمة اللوائح عن كثب بين أكبر كتلة تجارية في العالم وخامس أكبر اقتصاد.





تأتي مساعدات الدولة في صميم قضية خلافية رئيسية بشكل خاص: ضمانات "تكافؤ الفرص" للمنافسة العادلة.





يقول الاتحاد الأوروبي، إنها ضرورية لفتح سوقها الوحيدة التي يعتز بها 450 مليون شخص للمنتجات البريطانية دون خطر تقويضها بمعايير متساهلة.



