البورصة الأمريكية تتراجع بالمستهل مع اقتراب الموجة الثانية من كورونا

تراجعت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد التوقعات باقتراب حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا بعد تخفيف الإجراءات الإحترازية.





وتراجعت أسهم الطيران بقيادة "أمريكان إيرلاينز" الذي هبط سهمها بأكثر من 6 بالمائة مع السعي للحصول على تمويل جديد بقيمة 3.5 مليار دولار.





ويستمر عدد حالات الفيروس في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم في الزيادة، مما يثير شكوكاً حول التعافي الاقتصادي العالمي.





وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، فإن الولايات المتحدة أبلغت عن أكثر من 30 ألف حالة إصابة يومي الجمعة، وهو أكبر عدد من الإصابات اليومية المؤكدة منذ 1 مايو .





وأدى ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس في بعض الولايات إلى قيام "آبل" بإغلاق 11 متجراً بداية من السبت الماضي.





وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى 25791.8 نقطة.





كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3090.3 نقطة، في حين استقر "ناسداك" عند مستوى 9946.9 نقطة.





وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.310.