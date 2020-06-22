"بومبيو" يحث الصين على الإفراج عن الكنديين المحتجزين بتهمة التجسس

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إلى الإفراج الفوري عن كنديين اتهمتهما سلطات الصين بالتجسس المزعوم، قائلًا، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" وأن اعتقال الرجلين كان غير مبرر ولا أساس له.

وقال "بومبيو"، في بيان: "هذه الاتهامات لها دوافع سياسية ولا أساس لها على الإطلاق."، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وأعلن المدعون الصينيون يوم الجمعة التهم الموجهة ضد الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافور، الذين اعتقلوا في أواخر 2018.

وقد قالت السلطات في الصين، اليوم الاثنين، إن قضايا التجسس ضد مواطنين كنديين في البلاد لا علاقة لها بقضية تسليم المجرمين الجارية في كندا ضد المدير التنفيذي لشركة هواوي، مينج وانزهو، ودعت إلى إطلاق سراح "مينج".

صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال مؤتمر صحفي يومي، وفقًا لوكالة "رويترز".

وردًا على سؤال حول رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو يدعو الصين لإنهاء ما أسماه "الاعتقال التعسفي" لمايكل كوفريج ومايكل سبافور، اللذين ألقي القبض عليهما في 2018 بتهم أمن الدولة، قال "تشاو"، إنه لا يوجد شيء مثل الاحتجاز التعسفي في الصين.

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