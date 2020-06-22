إصابة شخصين إثر انهيار جسر في الهند قرب الحدود مع الصين

أًصيب شخصان بعد انهيار جسر في أوتارانتشال بالهند بالقرب من الحدود مع الصين فجأة عندما حاولت شاحنة محملة بمعدات ثقيلة عبوره.





وقال مسؤول كبير في الإدارة: "انهيار الجسر سيسبب مشاكل في نشر القوات المتوجهة إلى الحدود الصينية وسيؤثر أيضًا على أعمال بناء الطرق"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





يظهر الفيديو، الذي تم نشره مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، شاحنة تعبر جسرًا مع شخص يسير خلفه مباشرة. عندما تعبر الشاحنة نصف الطريق، ينهار الجسر فجأة مع سقوط الشاحنة في الممر.





تشير التقارير الإعلامية، إلى أن الشاحنة كانت تحمل معدات بناء ثقيلة كان من المقرر استخدامها في بناء طريق سريع بطول 65 كم من ميلام، الهند باتجاه الحدود الصينية.



