إطلالة خادشة للحياء تضع رانيا يوسف على صدارة "جوجل"

رانيا يوسف ، اعتادت بعض النجمات على مشاركة يومياتهم وصورهم على حساباتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإثبات الذات وإثارة الجدل الذي تراه بعضهن أنه معيار للنجاح وللانتشار، كما ترى أخريات أن بض ا|لإطلالات الجريئة هي من تجلب لهم الأعمال.





رانيا يوسف مطلوبة





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للنجمة رانيا يوسف وهي ترتدي "كاش مايوه" وتجلس أمام البحر على الرمال، والتي لاقت تعليقات كثيرة جداً وأحدثت حالة كبيرة من الجدل الذي لطالما تحدثه عند ظهورها مؤخراً.





صورة رانيا يوسف





وتصدرت رانيا يوسف الطلب على جوجل بعدما نشرت صورًا لها وهي تقضي أجازتها الصيفية على البحر وتستمتع بالرمال، على حسابها الرسمي عبر موقع الصور "إنستجرام" وهي ترتدي مايوه أظهر مفاتنها، وأجزاء كبيرة من جسدها، مرتديةً نظارة سوداء و"كاب".





مايوه رانيا يوسف





وارتدت رانيا يوسف مايوهًا أبيسض اللون في غاية الإثارة "مكشوف" أظهر ساقيها بشكل كامل، وهي تجلس على البحر، لتنهال عليها التعليقات المنقسمة إلى فريقين، من يتغزل بمفاتنها والبعض الآخر يهاجمها بضراوة.





رانيا يوسف تثير الجدل





وأحدثت رانيا يوسف مؤخرًا جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لإطلالاتها الجريئة، ولا أحد ينسى الفستان الأسود الذي ظهرت به في ختام ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، في الواقعة الشهيرة، التي علقت عليها قائلةً: "البطانة اترفعت وأنا مخدتش بالي".





إثارة رانيا يوسف





وواصلت رانيا يوسف إثارتها للرأي العام ولم تكتفِ بأزمة "البطانة"، حتى ظهرت مجددًا في حفل توزيع جوائز "الدير جيست"، مرتديةً فستانًا أصفرًا مكشوفًا وترتدي تحته "شورت" قصير مفتوح من الجانبين والظهر ويظهر جسدها بشكل كبير.





آخر أعمال رانيا يوسف





وقدمت رانيا يوسف العديد من الأعمال الدرامية والأفلام حيث قدمت فيلمين مؤخرًا، كما أنها تستعد لمشاركة النجم بيومي فؤاد في بطولة مسلسل "الحرامى"، كما تستعد للموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، الذى تم عرضه بداية العام الجارى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة.



