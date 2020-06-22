تحرك برلماني بشأن معاناة أصحاب الأمراض المزمنة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:54 م
النائبة داليا يوسف
النائبة داليا يوسف
عبداللطيف هيبة
قالت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن هناك معاناة شديدة تواجه مرضى الفشل الكلوي في مصر عند إجراء غسيل كلوي بسبب فيروس كورونا المستجد، مضيفة "أدت خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، إلى تقليل عدد المراكز والمستشفيات التي يمكنها إجراء الغسيل الكلوي، بما سبب معاناة شديدة لأصحاب هذا المرض".

وأكدت النائبة في طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالى بشأن معاناة أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة الفشل الكلوي من صعوبة إيجاد مستشفى حكومي لإجراء جلسات الغسيل الأسبوعية، أن السبب في ذلك هو أن هيئة التأمين الصحي أصدرت تعليمات إلى جميع مستشفياتها أن تتحول لاستقبال حالات كورونا، كما خصصت أقسام الاستقبال والطوارئ لعلاج الحالات المشتبه بها على أن يحظر دخول أي حالات أخرى أو خروج حالة إلا بعد موافقة مستشفى آخر عام أو خاص.

وشددت عضو مجلس النواب على خطورة تلك القرارات على أصحاب الأمراض المزمنة مثل الغسيل الكلوي والأورام وأمراض الدم والمناعة، خاصة وأن الهيئة لم تكشف عن مصيرهم وإلى أي جهات يتوجه هؤلاء المرضى.

ونوهت: هذه القرارات سوف تؤثر بالسلب على آلاف المرضى المترددين على مستشفيات التأمين الصحي بشكل يومي، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وأغلبهم بالمعاشات وتوجد خطورة في تواجدهم داخل مستشفيات العزل.

وطالبت يوسف، بضرورة التنسيق بين إجراءات مواجهة الفيروس وضرورة دعم أصحاب الأمراض المزمنة حتى لا تتسبب القرارات غير المدروسة في أزمة اكبر.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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مجلس النواب كورونا بوابة الفجر المستشفيات الحكومة الأمراض المزمنة

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